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أمطار غزيرة على منطقة عسير

أمطار غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1008814
المناطق - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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