أمطار غزيرة على منطقة عسير

المناطق - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.