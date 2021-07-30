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تجدد الحرائق ليلا شمالي لبنان.. والجيش يرسل طوافتي إطفاء

تجدد الحرائق ليلا شمالي لبنان.. والجيش يرسل طوافتي إطفاء
http://almnatiq.net/?p=1008817
المناطق - وكالات

تجددت الحرائق ليل الخميس في غابات عكار شمالي لبنان بشكل مخيف، مما أثار الرعب في نفوس سكان القضاء، وسط حركة نزوح كثيفة لا سيما في بلدة أكروم وجوارها.

ووصف الوضع على أنه “خارج السيطرة” في منطقة جبل أكروم عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وتوسعت رقعة النار في محلة قرنة الديبة واقتربت من البساتين والحقول الزراعية وبعض المنازل التي غادرها سكانها، خوفا من تغير اتجاه الرياح واندفاعها في اتجاههم.

وشهدت البلدة والقرى المجاورة نزوحا كثيفا ليلا نحو مناطق بعيدة عن الحريق، فيما أطلق أهالي البلدة والمسؤولون والجهات البلدية مناشدات ليلية عبر وسائل الإعلام المحلية للمساعدة.

وقال الصحفي اللبناني يوسف دياب لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الوضع شديد الخطورة. معاناة الناس في عكار الملتهبة ازدادت”.

وأضاف دياب: “المشهد لا يمكن وصفه وفرق الدفاع المدني من دون تجهيزات وعناصره يقاتلون كالأبطال. الأهالي يفعلون المستحيل لمنع تمدد النار وكذلك الجيش اللبناني”.

وقال الإعلامي محمد عمر ابن بلدة أكروم إن “الوضع خطير. هناك وعود لدى أبناء المنطقة بوصول طائرات مروحية أردنية مخصصة لإطفاء الحرائق في طريقها إلى لبنان صباحا لمساندة الجيش اللبناني”.

وأوضح عمر: “الأهالي يفترشون الطرقات منذ منتصف الليل في مناطق بعيدة عن المنازل”.

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