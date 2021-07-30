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وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
http://almnatiq.net/?p=1008869
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يوم أمس، بمعالي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ COP26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ألوك شارما، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
كما تناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020م.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحاتهما وأهدافهما.

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