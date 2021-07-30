احدث الأخبار

ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني
محليات
 وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية: افتتاح 3 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمها
محليات
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي علي محمد بن لادن
منطقة مكة المكرمة
 “إنفاذ”: 3 مزادات لتصفية عقارات وأرض خلال أغسطس المقبل
أبرز المواد
 تحذير من مخاطر عدم المساواة في الحصول على اللقاحات
أبرز المواد
 423.2 ألف وفيات الهند بكورونا منذ بدء الجائحة
أبرز المواد
 لأول مرة.. علماء فلك يرصدون “مفاجأة” خلف ثقب أسود عملاق
أبرز المواد
 وزير الإسكان: نسعى لإنشاء مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء
أبرز المواد
 “لفظ عنصري” ضد جزائري يطيح بمدرب ألماني من الأولمبياد
أبرز المواد
 وزير الطاقة: السعودية حققت نتائج وعوائد غير مسبوقة .. وتقود قطاعات عدة في العالم
أبرز المواد
ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني

ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني

محليات
وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية: افتتاح 3 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمها

الشؤون الإسلامية: افتتاح 3 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمها

محليات
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

أبرز المواد

لتمثيلهما المرأة السعودية في مجال الرياضة

ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني

ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني
http://almnatiq.net/?p=1008871
المناطق - الرياض

أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو وفد المملكة، اليوم الجمعة، عن فخرها بمشاركة اللاعبتين ياسمين الدباغ وتهاني القحطاني وتمثيلهما للمملكة في أولمبياد طوكيو2020.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر: “فخورة جدًا بياسمين الدباغ، وتهاني القحطاني، لتمثيلهما المرأة السعودية في مجال الرياضة..ها نحن نأتي “.

وكانت لاعبة الجودو تهاني القحطاني، أنهت مشاركتها في منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية، بعد خسارتها أمام اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشوكو، فيما أنهت العداءة ياسمين الدباغ مشاركتها بعد حلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن 13.34 خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ 100 متر.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية: افتتاح 3 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمها

الشؤون الإسلامية: افتتاح 3 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمها
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
“إنفاذ”: 3 مزادات لتصفية عقارات وأرض خلال أغسطس المقبل

“إنفاذ”: 3 مزادات لتصفية عقارات وأرض خلال أغسطس المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*