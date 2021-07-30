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أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو وفد المملكة، اليوم الجمعة، عن فخرها بمشاركة اللاعبتين ياسمين الدباغ وتهاني القحطاني وتمثيلهما للمملكة في أولمبياد طوكيو2020.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر: “فخورة جدًا بياسمين الدباغ، وتهاني القحطاني، لتمثيلهما المرأة السعودية في مجال الرياضة..ها نحن نأتي “.

وكانت لاعبة الجودو تهاني القحطاني، أنهت مشاركتها في منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية، بعد خسارتها أمام اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشوكو، فيما أنهت العداءة ياسمين الدباغ مشاركتها بعد حلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن 13.34 خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ 100 متر.