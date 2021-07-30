أولمبياد طوكيو.. فوز تاريخي لمنتخب البحرين لكرة اليد على اليابان

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حقق المنتخب البحريني لكرة اليد، الجمعة، فوزا تاريخيا له في تاريخ الألعاب الأولمبية، عقب انتصاره على نظيره الياباني صاحب الأرض.

وأنهت اليابان الشوط الأول لصالحها (17-16)، لكن البحرين قلبت الأمور بعد الاستراحة، لينتهي اللقاء بفوزها بنتيجة 32-30.

ويعتبر هذا الفوز الأول للبحرين في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية بمنافسات كرة اليد.

وفي أعقاب هذا الانتصار، باتت البحرين تحتل المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما تحتل اليابان المركز الأخير بدون نقاط.

وكان منتخب البحرين قد خسر في مواجهاته الثلاث أمام كلا من السويد والبرتغال والدنمارك.