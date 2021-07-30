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مصر تهزم السويد في كرة اليد وتتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو

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مصر تهزم السويد في كرة اليد وتتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو

مصر تهزم السويد في كرة اليد وتتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو
http://almnatiq.net/?p=1008879
المناطق - الرياض

تأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بعد فوزه اليوم الجمعة على السويد 27-22.

وبدا المنتخب المصري مسيطرا على مراحل المباراة، حيث تقدم في النتيجة بفارق كبير من الأهداف منذ الدقائق الأولى.

وبعد الفوز، بات المنتخب المصري يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ضامنا بذلك تأهله إلى الدور المقبل.

وتتأهل أول أربع منتخبات من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.

ولم تتبق سوى مباراة وحيدة للفراعنة في دور المجموعات، حيث سيواجه رفاق أحمد الأحمر، يوم الأحد، المنتخب البحريني في الجولة الختامية بعد ضمان التأهل.

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