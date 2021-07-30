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دخان كثيف في سماء الأردن إثر حرائق غابات بتركيا ولبنان

دخان كثيف في سماء الأردن إثر حرائق غابات بتركيا ولبنان
http://almnatiq.net/?p=1008894
المناطق - وكالات

رصدت صور الأقمار الاصطناعية التابعة لموقع طقس العرب، دخانا كثيفا بسماء الأردن إثر الحرائق المشتعلة في غابات بتركيا ولبنان.

ورصدت صور الأقمار الاصطناعية كتلة ضخمة من دخان الحرائق المشتعلة في الأراضي التركية واللبنانية وينتشر دخان الحرائق في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى بعض مناطق الأردن من خلال طبقات الجو العليا، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة من خلال النظر للسماء في الأفق الغرب.

ويعود سبب اشتعال الحرائق إلى ارتفاع كبير على درجات الحرارة، وجفاف الأعشاب، والرياح النشطة التي ساعدت الحرائق على بناء نفسها وتوسعها، إذ تتعرض عموم مناطق جنوب أوروبا لموجة حارة قوية.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال أردوغان، في تصريحات عقب صلاة الجمعة بإسطنبول: “اندلع 71 حريقا في الغابات بين 28-30 يوليو تمت السيطرة على 57 والجهود مستمرة للسيطرة على الباقي”.

وأشار إلى أن 45 مروحية تشارك في عمليات الإطفاء مؤكدا أن التحقيقات جارية بشكل مكثف للكشف عن ملابسات حرائق الغابات.

وتابع: “نرصد باستمرار وضع المناطق في تركيا بطائراتنا المسيرة، ونعمل على إطفاء الحرائق في 1140 نقطة”.

ولفت أردوغان إلى أن حكومته ستعمل على تعويض جميع المواطنين المتضررين من الحرائق.

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