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الإعلان عن موعد إطلاق النسخة النهائية الكاملة من نظام ويندوز الجديد

الإعلان عن موعد إطلاق النسخة النهائية الكاملة من نظام ويندوز الجديد

علوم وتكنولوجيا

الإعلان عن موعد إطلاق النسخة النهائية الكاملة من نظام ويندوز الجديد

الإعلان عن موعد إطلاق النسخة النهائية الكاملة من نظام ويندوز الجديد
http://almnatiq.net/?p=1008897
المناطق - وكالات

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية والبرمجيات الحديثة معلومات عن موعد إطلاق مايكروسوفت للنسخة النهائية الكاملة من أنظمة Windows 11 الجديدة.

وتبعا لموقع Windows Latest فإن مايكروسوفت ستبدأ بطرح الإصدار الكامل من Windows 11 خريف العام الجاري، الأمر الذي أكده الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا نادالا، والذي أشار إلى أن “النسخ التجربية لنظام التشغيل الجديد تحظى حاليا بشعبية كبيرة، ويتم تحميلها من قبل المستخدمين أكثر من أية إصدارات أخرى لأنظمة تشغيل الحواسب”.

ويملك المشاركون في برنامج Windows Insider حاليا إمكانية اختبار النسخ والإصدارات التجربية لأنظمة Windows 11، لكن هذه النسخ تحوي بعض الأخطاء البرمجية التي ستقوم مايكروسوفت بإصلاحها وتعديلها قبل إطلاق النسخة الكاملة من أنظمة ويندوز الجديدة للمستخدمين.

وتشير التوقعات إلى أن Windows 11 سيتاح بإصداره الكامل ما بين أكتوبر ونوفمبر القادمين، وسيصل تدريجيا لأصحاب الحواسب المزودة بالنسخ المرخصة من أنظمة “ويندوز-10”.

ومن المفترض أن يمنح نظام التشغيل الجديد الحواسب العديد من الميزات الإضافية المهمة، وأن يحسن من أداء وحدات المعالجة المركزية فيها ويقلل من معدلات استهلاك الطاقة، فضلا عن التعديلات التي سيحملها لواجهات تشغيل الحواسب لتصبح أبسط وأكثر سلاسة بالنسبة للمستخدمين.

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