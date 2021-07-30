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الصحة: متحورات كورونا سريعة الانتشار .. ونحث على استكمال أخذ جرعتين من اللقاح لمقاومتها

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الصحة: متحورات كورونا سريعة الانتشار .. ونحث على استكمال أخذ جرعتين من اللقاح لمقاومتها

الصحة: متحورات كورونا سريعة الانتشار .. ونحث على استكمال أخذ جرعتين من اللقاح لمقاومتها
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1008901
المناطق - واس

أوضحت وزارة الصحة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار ، حاثةً الجميع على استكمال الجرعتين من اللقاح، لمقاومة المتحورات، مع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1187) حالة مؤكدة، وتعافي(1176) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11355) حالة، منها (1395) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(524584) حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي (505003) حالات . وفيما يخص الوفيات فقد سُجل عدد (14)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8226) حالة “يرحمهم الله جميعاً”.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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