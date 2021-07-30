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متحور “دلتا” يسيطر على لبنان بنسبة 100%

متحور “دلتا” يسيطر على لبنان بنسبة 100%
http://almnatiq.net/?p=1008907

أعلن مسؤول الاحصاءات في لجنة متابعة فيروس كورونا في لبنان نبيل رزق الله ، أن متحور “دلتا” شديد العدوى “بات يشكل 100% من الإصابات بكورونا في لبنان”.

وأوضح رزق الله أن “السبب الأساسي وراء ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، يعود لاستهتار الناس في السبل الوقائية، وسرعة انتشار دلتا”.

وعما إذا سيقفل البلد من جديد، كشف رزق الله أن “الإجراءات ستتخذ على الارض، لأن الاقتصاد لا يحتمل إغلاق البلد”، مشددا على “وعي الأشخاص وأهمية تلقي اللقاح”.

وأعلن أن “لجنة كورونا تحضر لماراثون تطعيم، لكل العاملين على تماس مع الزبائن”، موضحا أن “التنفيذ سيتم من قبل المؤسسات، والرقابة ستتم من قبل الجهات المعنية من وزراة سياحة ووزارة داخلية”.

وقال رزق الله إن “اللقاح يخفف من احتمال التقاط العدوى، كما أنه يجنب المتلقي خطر الوفاة ودخول المستشفى بنسبة كبيرة”.

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