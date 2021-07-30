نجاح عمليتين متقدمتين لتركيب الصمام الأورطي بالقسطرة في مركز القلب بأبها

المناطق - عسير

نجح فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها ؛ في إجراء عمليتين ناجحتين لتركيب صمام أورطي للقلب عن طريق القسطرة دون التدخل الجراحي وتحت التخدير الموضعي.

حيث أجريت العمليتين بقيادة الدكتور عبدالله اليوسف عسيري و الدكتور محمد ظافر الأحمري استشارييّ أمراض القلب و القسطرة القلبية التداخلية .

وأجريت العمليتين لمريضين من كبار السن ، و يعانون من تضيق شديد بالصمام الأورطي حيث كانت تجرى لهم في السابق عمليات قلب مفتوح ، وهذا النوع من العمليات مصحوب بنسبة عالية من المخاطر نظير تقدم السن والأمراض المصاحبة لذلك .

ويأتي هذ الإنجاز الطبي في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها في مراحله التشغيلية ؛ وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة الجنوبية والحد من تحويل المرضى إلى المراكز المتقدمة خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات المتقدمة طبياً وتقنياً .