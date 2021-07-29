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بنغلاديش.. الفيضانات تودي بحياة 20 شخصا وتعزل 300 ألف

بنغلاديش.. الفيضانات تودي بحياة 20 شخصا وتعزل 300 ألف

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الأمير بدر بن فرحان يستعرض خلال اجتماع وزراء الثقافة بقمة العشرين المساعي المتواصلة للمملكة للحفاظ على التراث الثقافي

الأمير بدر بن فرحان يستعرض خلال اجتماع وزراء الثقافة بقمة العشرين المساعي المتواصلة للمملكة للحفاظ على التراث الثقافي

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شاطىء الهرابة بمحافظة الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر

شاطىء الهرابة بمحافظة الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر

منطقة تبوك
نجاح عمليتين متقدمتين لتركيب الصمام الأورطي بالقسطرة في مركز القلب بأبها

نجاح عمليتين متقدمتين لتركيب الصمام الأورطي بالقسطرة في مركز القلب بأبها

منطقة عسير

شاطىء الهرابة بمحافظة الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر

شاطىء الهرابة بمحافظة الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر
http://almnatiq.net/?p=1008915
المناطق - واس

تسهم الطبيعة البِكر بتنوعها الجغرافي لسواحل محافظة الوجة الواقعة بمنطقة تبوك -أحد عوامل الجذب السياحي للمنطقة- لما تختزنه من شعب مرجانية وصخور ورمال بألوان مختلفة ونقاء لمياه البحر، واعتدال في مناخها طيلة أيام العام.
ويعد شاطئ الهرابة -الذي يقع إلى الجنوب من مدينة الوجه بمسافة لا تزيد عن 15 كيلومترا والمتميز برماله وشموخ نخيله وتدرج أعماقه- مرتكز الجمال في رؤية جزيرتي “الظهرة والمردونة”، ويضم مقومات جاذبة لهواة الغطس واكتشاف الأعماق والباحثين عن صيد الأسماك، لصفاء مياهه وتنوع ألوان الشعاب المرجانية وسط أعماقه، مما جعله مقصداً سياحياً مميزاً وخاصة في فصل الشتاء.

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