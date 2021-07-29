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شرطة منطقة القصيم : ضبط (128) مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

شرطة منطقة القصيم : ضبط (128) مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=1008936
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع مخالف و مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأماكن البرية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (128) مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهمً .
وجرى تحرير (29) مخالفة مرورية، وتحديد هوية الأشخاص المشاركين في المشاجرة الجماعية، وهم (13) مواطنًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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