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رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية ويثمن وقوف المملكة الدائم مع بلاده

رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية ويثمن وقوف المملكة الدائم مع بلاده
http://almnatiq.net/?p=1008938
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته ولحكومة وشعب تونس الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الوضع الحالي في تونس الشقيقة، وما اتخذه فخامته من قرارات تهدف إلى استقرار الوضع في تونس خاصة الوضع الصحي والاقتصادي.
وثمن فخامة رئيس تونس وقوف المملكة الدائم مع بلاده، واستجابة خادم الحرمين الشريفين لطلب فخامته الذي أبداه خلال مكالمته مع سمو ولي العهد، وتخصيص مواد طبية للجمهورية التونسية، للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19).
من جانبه، أكد سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال أن المملكة تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرًا سياديًا، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة.
كما جدد سمو وزير الخارجية ثقة المملكة في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.
حضر الاستقبال، معالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية عبدالعزيز الصقر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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