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شرطة الرياض تطيح بـ (5) مقيمين سرقوا قواطع وكابلات من كبائن توزيع كهرباء

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شرطة الرياض تطيح بـ (5) مقيمين سرقوا قواطع وكابلات من كبائن توزيع كهرباء

شرطة الرياض تطيح بـ (5) مقيمين سرقوا قواطع وكابلات من كبائن توزيع كهرباء
http://almnatiq.net/?p=1008945
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الهندية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، تقدر قيمتها بمبلغ (963,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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