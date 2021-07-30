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فلكية جدة : إشراق القمر في طور التربيع الأخير يزين السماء بعد منتصف الليل

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فلكية جدة : إشراق القمر في طور التربيع الأخير يزين السماء بعد منتصف الليل

فلكية جدة : إشراق القمر في طور التربيع الأخير يزين السماء بعد منتصف الليل
http://almnatiq.net/?p=1008947
المناطق - واس:

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيشرق في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس السبت وهي فرصة مثالية للتصوير.
وقال رئيس الجمعية الفلكية المهندس ماجد أبو زاهرة: بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير هذا الشهر يوم السبت 31 يوليو عند الساعة 04:16 مساءً بتوقيت السعودية ( 01:16 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية.
وأضاف: “القمر يدور حول كوكبنا مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء ، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .
وأشار أبو زاهرة إلى انه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى ان يُرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر محرم 1443 .
وتعد فترة التربيع الأخير -حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم- الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

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