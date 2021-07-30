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التعاون الإسلامي تندد بمحاولة الحوثيين الاعتداء على سفينة تجارية سعودية في جنوب البحر الأحمر

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التعاون الإسلامي تندد بمحاولة الحوثيين الاعتداء على سفينة تجارية سعودية في جنوب البحر الأحمر

التعاون الإسلامي تندد بمحاولة الحوثيين الاعتداء على سفينة تجارية سعودية في جنوب البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=1008950
المناطق - واس:

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم ، بشدة بمحاولة ميليشيا الحوثي الفاشلة للاعتداء بطائرة مسيرة مفخخة على سفينة تجارية سعودية في جنوب البحر الأحمر.
وشدد العثيمين على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، مشيدا بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أسفرت عن تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.
وأكد الأمين العام مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية منشآتها ومصالحها التجارية في البحر الأحمر، مشددا في الوقت ذاته على إدانة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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