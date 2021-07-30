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اتحاد الكرة: إعادة تشكيل لجنة “الانضباط” برئاسة بندر الحميداني

اتحاد الكرة: إعادة تشكيل لجنة “الانضباط” برئاسة بندر الحميداني

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اتحاد الكرة: إعادة تشكيل لجنة “الانضباط” برئاسة بندر الحميداني

اتحاد الكرة: إعادة تشكيل لجنة “الانضباط” برئاسة بندر الحميداني
http://almnatiq.net/?p=1008952
المناطق - الرياض:

أعاد مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة بندر بن عبدالهادي الحميداني، وعبدالعزيز بن محمد الفضلي نائبًا، وعضوية كل من عبدالعزيز بن عبدالله الرشود، وثامر بن عبدالله الحمود، عبدالرحمن بن محمد المسند.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد وافق الأربعاء على قبول الاعتذار عن استمرار رئيس اللجنة ماجد العريني والاستقالة التي تقدم بها نائبه عبدالعزيز العريفي، والأعضاء طلال القحطاني، وفيصل الداوود، ومحمد الرشيد، مقدمًا لهم الشكر الجزيل على ما قدموه من عمل خلال الفترة السابقة.

وأعاد اتحاد الكرة تشكيل اللجنة، استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين رؤساء اللجان القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها، وإعادة تشكيلها، وفقًا لمقتضيات المصلحة، على أن تتم المصادقة على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين.

ويحمل الرئيس الجديد للجنة الانضباط والأخلاق بندر الحميداني، شهادة الماجستير في القانون الدولي الرياضي، ويملك العديد من الخبرات المحلية والدولية، إضافة لكونه محكم معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان “CAS”، وعضوًا في اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب عدد من العضويات في القانون الرياضي.

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