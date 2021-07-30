تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

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http://almnatiq.net/?p=1008955
المناطق - الرياض:

أعرب المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).

وأبرز المركز أن هناك فرصة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.

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