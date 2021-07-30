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شبكة قنوات SSC تعلن عن باقات نقل المسابقات السعودية والآسيوية

شبكة قنوات SSC تعلن عن باقات نقل المسابقات السعودية والآسيوية

أبرز المواد

شبكة قنوات SSC تعلن عن باقات نقل المسابقات السعودية والآسيوية

شبكة قنوات SSC تعلن عن باقات نقل المسابقات السعودية والآسيوية
http://almnatiq.net/?p=1008958
المناطق - واس:

أعلنت شبكة قنوات SSC الفضائية التي تملك حقوق نقل المسابقات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين- الدوري السعودي للمحترفين- كأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القادم 2021-2022م، والأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة، والحقوق الحصرية لجميع البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها
، أنه بات بمقدور محبي الرياضة في المملكة متابعة جميع تلك المباريات على قنواتها الفضائية، إضافةً إلى غيرها من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية التي ستستضيفها المملكة في الفترة القادمة.
وأوضحت الشركة أنه يمكن للجمهور الرياضي مشاهدة المسابقات الكروية السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي) بشكل مجاني على قنوات SSC المفتوحة وبتقنية SD، وذلك على منصة “شاهد” وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي “عرب سات”، كما ستقوم شبكة قنوات SSC ببث مباريات كأس آسيا وغيرها من المسابقات الآسيوية المقامة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة “شاهد VIP”، إضافة إلى جهاز “GOBX” الفضائي وهي باقة “Sports on Shahid VIP + GOBX”، بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، إضافة إلى المسابقات الكروية السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين – الدوري السعودي للمحترفين – كأس السوبر السعودي) مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتوى برامجي متنوع واستديوهات تحليلية، واستضافة المحللين الفنيين المختصين وغيرها، وذلك من خلال الاشتراك بالباقات ابتداءً من 6 سبتمبر 2021:
يُذكر أن الاشتراك بجميع الباقات سيكون متاحاً أمام المشتركين عبر الرابط التالي : https://blog.shahid.mbc.net/sports .

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