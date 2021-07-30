احدث الأخبار

“الطيران المدني”: السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة
أبرز المواد
 تعرف على تقنيات الشحن السريع وكيف تعمل
أبرز المواد
 شبكة قنوات SSC تعلن عن باقات نقل المسابقات السعودية والآسيوية
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة
أبرز المواد
 اتحاد الكرة: إعادة تشكيل لجنة “الانضباط” برئاسة بندر الحميداني
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي تندد بمحاولة الحوثيين الاعتداء على سفينة تجارية سعودية في جنوب البحر الأحمر
أبرز المواد
 فلكية جدة : إشراق القمر في طور التربيع الأخير يزين السماء بعد منتصف الليل
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بـ (5) مقيمين سرقوا قواطع وكابلات من كبائن توزيع كهرباء
أبرز المواد
 رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية ويثمن وقوف المملكة الدائم مع بلاده
أبرز المواد
 شرطة منطقة القصيم : ضبط (128) مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
منطقة القصيم
 الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان يلتقي بوزيرة الثقافة الفرنسية
ثقافة وفنون
 التحالف: إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة
أبرز المواد
“الطيران المدني”: السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة

“الطيران المدني”: السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة

أبرز المواد
تعرف على تقنيات الشحن السريع وكيف تعمل

تعرف على تقنيات الشحن السريع وكيف تعمل

أبرز المواد
شبكة قنوات SSC تعلن عن باقات نقل المسابقات السعودية والآسيوية

شبكة قنوات SSC تعلن عن باقات نقل المسابقات السعودية والآسيوية

أبرز المواد
تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

أبرز المواد

“الطيران المدني”: السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة

“الطيران المدني”: السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1008964
المناطق - واس:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية من الدول المسموح القدوم منها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع إعلان الجهات المختصة وتوصيات اللجان الصحية.
ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المسافرين حاملي التأشيرات السياحية القادمين إلى المملكة لمن استكمل تلقي جرعات إحدى اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، مع أهمية تأكيد تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك على الرابط https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home، الأمر الذي يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول.
وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من يوم الأحد 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م.

روابط ذات صلة

تعرف على تقنيات الشحن السريع وكيف تعمل

تعرف على تقنيات الشحن السريع وكيف تعمل
شبكة قنوات SSC تعلن عن باقات نقل المسابقات السعودية والآسيوية

شبكة قنوات SSC تعلن عن باقات نقل المسابقات السعودية والآسيوية
تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*