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“التجارة” تعلق على المقطع المتداول لتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز

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“التجارة” تعلق على المقطع المتداول لتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز

“التجارة” تعلق على المقطع المتداول لتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز
http://almnatiq.net/?p=1008967
المناطق - الرياض:

علقت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)، على المقطع المتداول لتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز .

وقالت الوزارة إن المقطع المتداول قديم، وتم الوقوف على هذه الموازين والمنتجات من المراقبين في وقت سابق، كما جرى إيضاح المعلومة الخاطئة الواردة في المقطع.

وكانت التجارة قد نفت مايو الماضي صحة مقطع الفيديو، وذلك خلال وقوف مراقبيها على دقة كيل وموازين أكياس الأرز في منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة.

كما أشارت إلى أن النقص في وزن أكياس الأرز المبينة في المقطع يعود إلى فهم خاطئ لآلية عمل الموازين المستخدمة، موضحةً بأنها موازين مخصصة للحلويات يزن وعاؤها الخارجي 1 كجم، حيث تتم برمجتها إلكترونياً لإنقاصه من وزن العبوة.

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