احدث الأخبار

“الراجحي”: الموارد البشرية تكافح جرائم الاتجار بالأشخاص من منطلق مسؤولياتها
أبرز المواد
 “التعليم” تشترط ظهور التحصين في “توكلنا” للدخول ابتداءً من الأحد
أبرز المواد
 الإطاحة بأربعة مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الطررق وتصوير ذلك في الرياض
أبرز المواد
 “محامٍ” يوضح عقوبة الرسم على الجدران
أبرز المواد
 “التجارة” تعلق على المقطع المتداول لتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز
أبرز المواد
 “الطيران المدني”: السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة
أبرز المواد
 تعرف على تقنيات الشحن السريع وكيف تعمل
أبرز المواد
 شبكة قنوات SSC تعلن عن باقات نقل المسابقات السعودية والآسيوية
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة
أبرز المواد
 اتحاد الكرة: إعادة تشكيل لجنة “الانضباط” برئاسة بندر الحميداني
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي تندد بمحاولة الحوثيين الاعتداء على سفينة تجارية سعودية في جنوب البحر الأحمر
أبرز المواد
 فلكية جدة : إشراق القمر في طور التربيع الأخير يزين السماء بعد منتصف الليل
أبرز المواد
“الراجحي”: الموارد البشرية تكافح جرائم الاتجار بالأشخاص من منطلق مسؤولياتها

“الراجحي”: الموارد البشرية تكافح جرائم الاتجار بالأشخاص من منطلق مسؤولياتها

أبرز المواد
“التعليم” تشترط ظهور التحصين في “توكلنا” للدخول ابتداءً من الأحد

“التعليم” تشترط ظهور التحصين في “توكلنا” للدخول ابتداءً من الأحد

أبرز المواد
الإطاحة بأربعة مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الطررق وتصوير ذلك في الرياض

الإطاحة بأربعة مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الطررق وتصوير ذلك في الرياض

أبرز المواد
“محامٍ” يوضح عقوبة الرسم على الجدران

“محامٍ” يوضح عقوبة الرسم على الجدران

أبرز المواد

“الراجحي”: الموارد البشرية تكافح جرائم الاتجار بالأشخاص من منطلق مسؤولياتها

“الراجحي”: الموارد البشرية تكافح جرائم الاتجار بالأشخاص من منطلق مسؤولياتها
http://almnatiq.net/?p=1008980
المناطق - واس:

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص: “ينعم الأفراد في المملكة العربية السعودية، مواطنين ومقيمين، بحياة كريمة، تحقق الأمن والكرامة والحماية الاجتماعية للجميع دون استثناء. وهذا هو نهج قيادتنا الرشيدة؛ إذ جعلت الإنسان أولاً، وسعت لضمان كل ما من شأنه كفالة الحقوق لجميع الفئات؛ فصادقت السعودية في عام 2007م على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال”.

وأضاف المهندس الراجحي: “كما أقرت النظام الوطني الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009م، الذي أكد حماية ومساعدة الضحايا، وإيقاع العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة. وانضمت السعودية في عام 2021م إلى بروتوكول عام 2014 المكمل للاتفاقية رقم (29) المتعلقة بالعمل الجبري؛ فأصبحت أول دولة خليجية تصادق على هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والتعويض، ومضاعفة الجهود الرامية للقضاء على كل أوجه هذا الإجرام”.

واستكمل المهندس الراجحي كلمته قائلاً: “تسعى السعودية بهذا لحفظ النُّظم والتشريعات التي تسير عليها حقًّا، وتؤكد بانضمامها لهذه التشريعات الدولية تجريمها كل ما ينال من كرامة الإنسان وموجبات حفظ النفس، وأحرزت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد – حفظهما الله – تقدمًا كبيرًا، جعلها في مقدمة مصاف الدول وفقًا للمؤشرات الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك في إطار عملها بالتشريعات الإسلامية، وتأييدها لهذا التوجه العالمي لمحاربة هذه الجريمة البشعة”.

وحول مجهودات الوزارة أوضح المهندس الراجحي قائلاً: “عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز الإجراءات والسياسات الوقائية التي تحد من هذه الجريمة؛ فأطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، واعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال ورفع الوعي بالثقافة العمالية”.

روابط ذات صلة

“التعليم” تشترط ظهور التحصين في “توكلنا” للدخول ابتداءً من الأحد

“التعليم” تشترط ظهور التحصين في “توكلنا” للدخول ابتداءً من الأحد
الإطاحة بأربعة مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الطررق وتصوير ذلك في الرياض

الإطاحة بأربعة مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الطررق وتصوير ذلك في الرياض
“محامٍ” يوضح عقوبة الرسم على الجدران

“محامٍ” يوضح عقوبة الرسم على الجدران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*