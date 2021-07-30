سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وشفاء 1251 حالة، وخمس حالات وفاة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى أنه بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 397098 ، وإجمالي عدد المتعافين 382826، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 2314.
الكويت تسجل 766 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1251 حالة
سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وشفاء 1251 حالة، وخمس حالات وفاة.
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