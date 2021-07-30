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الكويت تسجل 766 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1251 حالة

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الكويت تسجل 766 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1251 حالة

الكويت تسجل 766 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1251 حالة
http://almnatiq.net/?p=1008987
المناطق - واس:

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وشفاء 1251 حالة، وخمس حالات وفاة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى أنه بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 397098 ، وإجمالي عدد المتعافين 382826، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 2314.

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