الكويت تسجل 766 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1251 حالة

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سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وشفاء 1251 حالة، وخمس حالات وفاة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى أنه بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 397098 ، وإجمالي عدد المتعافين 382826، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 2314.