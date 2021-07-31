إذا كنت تشعر بهذه الأعراض في عينيك.. فأنت مصاب بالماء الأبيض

المناطق - وكالان:

إعتام عدسة العين أو الماء الأبيض هو غشاوة تدريجية غير مؤلمة لعدسة العين الداخلية الطبيعية، تحجب الضوء، فتكون الرؤية صعبة، وعلى المدى البعيد قد تسبب العمى، وهي مرتبطة غالبا بالتقدم في العمر، لكنها تحدث أحياناً لدى الشباب.

في العين السليمة، يمر الضوء عبر العدسة، التي تركزه في صورة حادة على الشبكية، لتنتقل الرسائل عبر العصب البصري للدماغ، فإذا كانت العين مصابة بالماء الأبيض فإن الصورة ستكون ضبابية.

نستعرض هنا العلامات والأعراض المميزة لحالة الماء الأبيض في العين.

1- رؤية ضبابية : الرؤية الضبابية من أي مسافة هي أكثر أعراض الإصابة بالماء الأبيض شيوعًا، وبمرور الوقت، عندما تزداد الإصابة بالماء الأبيض سوءًا، يصل ضوء أقل إلى شبكية العين، حيث يواجه المصابون به صعوبة في الرؤية والقيادة خاصة ليلاً.

2- حساسية للضوء : من الأعراض المبكرة الأخرى للماء الأبيض الوهج أو الحساسية للضوء، مثل ضوء الشمس الساطع، وكذلك الأضواء الداخلية، وقد تصبح القيادة ليلاً مشكلة بسبب أضواء الشوارع والمصابيح الأمامية للسيارات في الاتجاه المقابل.

3- أعراض أخرى : يمكن أن تسبب الإصابة بالماء الأبيض رؤية مزدوجة عندما تنظر بعين واحدة، وكذلك قد تؤثر على رؤية الألوان، فيصعب التمييز بين الأزرق والبنفسجي، والعرض الآخر هو اختلاف مقاس النظارة بشكل مستمر.

4- من يصاب بالماء الأبيض؟ : ترتبط غالبية حالات الإصابة بالماء الأبيض بالشيخوخة، ويعاني أكثر من نصف الأمريكيين ممن تزيد أعمارهم على 65 عامًا منه، ويولد الأطفال أحيانًا مصابين بالماء الأبيض الخلقي، وقد يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية لزيادة خطر الإصابة به.

5- سبب الإصابة به : السبب الدقيق للماء الأبيض غير معروف، إلا أن خطر الإصابة به يزداد مع تقدم العمر، وقد تساهم عدة عوامل أخرى مثل داء السكري، والتدخين، وإصابات العين، والتعرض المطول لأشعة الشمس أو الإشعاع.

6- التشخيص : يمكن تشخيص معظم حالات الإصابة بالماء الأبيض عن طريق فحص العين بالمجهر للبحث عن مشاكل في العدسة وأجزاء أخرى من العين، ويوسع الطبيب بؤبؤ العين لفحص قاعها بشكل أفضل.

7- الجراحة : إذا كنت تعاني من فقدان البصر بسبب الإصابة بالماء الأبيض الذي لا يمكن تصحيحه بالنظارات أو العدسات اللاصقة، فقد تحتاج إلى جراحة لإزالته، حيث تستبدل العدسة الضبابية وتستخدم عدسة اصطناعية، والجراحة آمنة وفعالة للغاية في تحسين الرؤية.

8- كيف تتم الجراحة : يستخدم في الجراحة الأكثر شيوعًا الموجات فوق الصوتية لتفكيك العدسة، وإزالتها ووضع عدسة أخرى مكانها، وفي معظم الحالات لن يكون هناك حاجة للنظارات السميكة أو العدسات اللاصقة بعد الجراحة.

9- مرحلة بعد الجراحة : قد تصاب العينان بالحكة وحساسية الضوء، لبضعة أيام، وقد يصف الطبيب قطرات للمساعدة على الشفاء ويطلب ارتداء واقٍ للعين أو نظارات للحماية، ويستغرق الأمر 8 أسابيع حتى تلتئم العينان تمامًا، رغم تحسن الرؤية بعد الجراحة بفترة وجيزة.

10- الوقاية من الإصابة بالماء الأبيض : هناك أشياء يمكن القيام بها، قد تقلل من خطر الإصابة بالماء الأبيض، ومنها عدم التدخين، ارتداء قبعة ونظارات شمسية في الشمس، المحافظة على السيطرة على مرض السكري جيدًا.