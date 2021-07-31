ارتفاع أسعار النفط مع تنامي الطلب

المناطق - واس:

سجلت أسعار النفط أمس ارتفاعاً مع تنامي الطلب بوتيرة أسرع من العرض.



فقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر التي حل أجلها، 28 سنتاً بما يعادل 0.4 في المئة، ليتحدد سعر التسوية عند 76.33 دولاراً للبرميل.



وأغلق عقد أكتوبر مرتفعاً 31 سنتا إلى 75.41 دولاراً للبرميل.



كما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتاً أو 0.5 في المئة لتختم الجلسة على 73.95 دولاراً للبرميل.