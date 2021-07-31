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بينهم حارس “الغنوشي”.. تونس تحقق مع 4 من “النهضة” الإخوانية بتهم عنف

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بينهم حارس “الغنوشي”.. تونس تحقق مع 4 من “النهضة” الإخوانية بتهم عنف

بينهم حارس “الغنوشي”.. تونس تحقق مع 4 من “النهضة” الإخوانية بتهم عنف
http://almnatiq.net/?p=1008997
المناطق - وكالات:

قالت وكالة الأنباء الرسمية: إن القضاء التونسي فتح اليوم الجمعة تحقيقاً مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي؛ بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

وكانت حركة النهضة الإخوانية قد نفذت اعتصاماً خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي، رشق خلاله أعضاء الحزب ومواطنون بعضهم بعضاً بالحجارة والزجاجات، بحسب “سكاي نيوز عربية”.


وجاءت الأحداث عقب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه؛ في مسعى لحل أزمة مطولة شابت الحياة السياسية في البلاد.

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