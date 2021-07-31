اليابان تبدأ استقبال طلبات الحصول على “جواز سفر كورونا”

المناطق - وكالات:

أعلنت اليابان، بدء قبول طلبات الحصول على ما يسمى بجوازات سفر اللقاح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا “كوفيد-19″، للسفر دوليًا، حيث دعت جماعات الضغط التجارية اليابانية إلى تقديم هذه الوثيقة للمساعدة في تسهيل الأنشطة التجارية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو قوله، في مؤتمر صحفي دوري، “نعتبره أداة مهمة في استئناف السفر الدولي في المستقبل”، غير أن المتحدث باسم الحكومة حث المواطنين أيضًا على الامتناع عن التقدم للحصول على الشهادة ما لم يكن لديهم خطط للسفر إلى الخارج لمنع تدفق الطلبات.

وذكرت الحكومة اليابانية أن إيطاليا والنمسا وتركيا وبلغاريا وبولندا حتى الآن وافقت على تخفيف قواعد الحجر الصحي لكورونا لحاملي الشهادات اليابانية، بينما ستقبلها كوريا الجنوبية أيضًا كواحدة من المستندات المطلوبة لإعفاء حامليها من متطلبات الحجر الصحي، ووافقت إستونيا أيضًا على قبول الشهادة، على الرغم من أنها لا تفرض حاليًا الحجر الصحي بغض النظر عما إذا كان الشخص قد تم تطعيمه أم لا.

وتجري الحكومة اليابانية الآن محادثات مع دول أخرى لتوسيع نطاق استخدام جوازات سفر اللقاح.

ومن المقرر أن تكون هذه الشهادات عبارة عن سجلات رسمية تصدرها البلديات المحلية مجانًا تظهر أن الشخص قد تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد-19، مع إدراج معلومات مثل الاسم ورقم جواز السفر وتاريخ التطعيم.

وقال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا إنه يهدف إلى إنهاء تطعيم جميع الأشخاص المؤهلين في اليابان ضد كورونا الذين يرغبون في تلقي اللقاح بحلول نوفمبر القادم.