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ابتداء من اليوم.. طائرات اليمنية تتزود بالوقود اضطراريا من مطار جيبوتي

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ابتداء من اليوم.. طائرات اليمنية تتزود بالوقود اضطراريا من مطار جيبوتي

ابتداء من اليوم.. طائرات اليمنية تتزود بالوقود اضطراريا من مطار جيبوتي
http://almnatiq.net/?p=1009032
المناطق - وكالات:

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية مساء أمس الجمعة لمسافريها أن جميع رحلاتها ستضطر للهبوط في مطار جيبوتي للتزود بالوقود اعتبارا من اليوم السبت لعدم توافر ذلك في مطار عدن الدولي.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها على فيسبوك إنه حرصا من قيادة الشركة على خدمة مسافريها، وجه احمد العلواني رئيس مجلس إدارة شركة طيران اليمنية بتحويل جميع الرحلات ليوم السبت عبر مطار جيبوتي، للتزود بالوقود وذلك لعدم توافر الوقود بشركة النفط الحكومية بمطار عدن.

وأكدت الشركة أن هذا القرار جاء لرفض الإدارة العليا وقف الرحلات أو المساس بخدمات مسافريها رغم الخسائر التي ستواجه الشركة علاوة على تكاليف الوقود والهبوط والاقلاع والصيانة بالعملة الصعبة.

يذكر أن الحكومة اليمنية تملك 51 في المئة من أسهم شركة الخطوط الجوية اليمنية، بينما تعود ملكية النسبة المتبقية إلى السعودية.

وقال مسؤول في شركة النفط الحكومية في عدن لرويترز إنه لا توجد أزمة وقود وإنه سيتم ضخ الوقود للمحطات الحكومية والخاصة مطلع الأسبوع.

لكنه أكد أن الأزمة كما يبدو تعود لخلاف على سعر صرف الدولار في السوق بين الشركة والتاجر الذي يزود الشركة بالوقود من الخارج.

وظهرت منذ الخميس بصورة مفاجئة بوادر أزمة وقود حادة في مدينة عدن جنوبي اليمن العاصمة الموقتة للبلاد. وقال سائقو مركبات إن المحطات الخاصة والحكومية أغلقت أبوابها الخميس أمام عملائها بسبب نفاذ مخزونها من الوقود.

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