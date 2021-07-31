رئيس المحكمة العليا يزور المرابطين بالحد الجنوبي

رئيس المحكمة العليا يزور المرابطين بالحد الجنوبي

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رئيس المحكمة العليا يزور المرابطين بالحد الجنوبي

رئيس المحكمة العليا يزور المرابطين بالحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=1009035
المناطق - نجران:

قام معالي رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان بزيارة قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة المجموعة الرابعة للدفاع الجوي بالمنطقة وقوة نجران وقوة جازان والوحدات التابعة لهما.

والتقى بأبطال الحد الجنوبي في النقاط القتالية المتقدمة وتقديم الدعم المعنوي لهم ورافق معاليه وفد من المحكمة العليا وفضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.

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