شرطة منطقة جازان : القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن من القبض على (4) أشخاص، مقيمان ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.