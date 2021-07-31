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“الداخلية العرب” تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لسفينة تجارية سعودية

“الداخلية العرب” تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لسفينة تجارية سعودية
http://almnatiq.net/?p=1009047
المناطق - واس

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي قامت بها الميليشيا الحوثية، وحاولت من خلالها الاعتداء على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة مفخخة جنوب البحر الأحمر.
وقالت في بيان أصدرته من مقرها في تونس أمس، إنها إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران التي لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومرافقها الحيوية فقط بل حركة الملاحة الدولية وأمنها وحرية التجارة العالمية في البحر الأحمر، وإمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي والسلام والأمن الدوليين، في تحد سافر للمجتمع الدولي واستخفاف بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار، فإنها تجدد وقوفها الكامل مع المملكة إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية ومساندتها المطلقة للإجراءات كافة التي تقوم بها للدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها ومرافقها الحيوية وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.

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