احدث الأخبار

المبيعات العقارية في دبي تسجل أعلى قيمة منذ 5 سنوت بالرغم من كورونا
الاقتصاد
 إنقاذ 9 فلبينيين علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية في مكة
منطقة مكة المكرمة
 9766 جولة رقابية على المراكز التجارية بمنطقة عسير
منطقة عسير
 غوغل تعزز خصوصية وأمن بيانات أجهزة أندرويد
أبرز المواد
 الصحة العالمية تتوقع تجاوز إصابات كورونا الـ200 مليون عالميا خلال الأسبوعين المقبلين
أبرز المواد
 “المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع
منطقة المدينة المنورة
 جيف بيزوس يخسر 13.5 مليار دولار من ثروته
الاقتصاد
 الرئيس التونسي: لن يكون هناك ديكتاتور
أبرز المواد
 مقتل 7 أفراد من عائلة كردية واحدة برصاص مسلحين في تركيا
دولي
 “الداخلية العرب” تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لسفينة تجارية سعودية
محليات
 شرطة منطقة جازان : القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية
منطقة جازان
 أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير ونجران ومكة والمدينة
أبرز المواد
المبيعات العقارية في دبي تسجل أعلى قيمة منذ 5 سنوت بالرغم من كورونا

المبيعات العقارية في دبي تسجل أعلى قيمة منذ 5 سنوت بالرغم من كورونا

الاقتصاد
إنقاذ 9 فلبينيين علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية في مكة

إنقاذ 9 فلبينيين علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية في مكة

منطقة مكة المكرمة
9766 جولة رقابية على المراكز التجارية بمنطقة عسير

9766 جولة رقابية على المراكز التجارية بمنطقة عسير

منطقة عسير
غوغل تعزز خصوصية وأمن بيانات أجهزة أندرويد

غوغل تعزز خصوصية وأمن بيانات أجهزة أندرويد

أبرز المواد

مقتل 7 أفراد من عائلة كردية واحدة برصاص مسلحين في تركيا

مقتل 7 أفراد من عائلة كردية واحدة برصاص مسلحين في تركيا
مظاهرة في اسطنبول تأييدا لحقوق الأكراد (صورة أرشيفية)
http://almnatiq.net/?p=1009050

قتل سبعة أفراد من عائلة كردية واحدة في هجوم مسلح استهدف منزلهم في قونية بوسط تركيا أمس الجمعة، في جريمة قال ناشطون حقوقيون إن دوافعها عنصرية.

ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن أفراد عائلة ديدي أوغلو السبعة قتلوا على أيدي مسلحين هاجموا منزلهم وحاولوا إحراقه.

وكان أفراد هذه العائلة أصيبوا بجروح خطيرة في مايو الماضي في هجوم شنه عدد من جيرانهم بسبب قوميتهم الكردية، قائلين لهم “ليس مسموحا للأكراد بالعيش هنا”، حسب ما نقل موقع “غازيت دوفار” الإخباري في منتصف يوليو عن أحد أفراد هذه العائلة الذي قُتل أمس.

ويومها اتهم الضحية جهازي الشرطة والقضاء بمحاباة المهاجمين، مؤكدا أن جميع أفراد الأسرة يخشون على حياتهم.

ووفقا لوكيل الدفاع عن الضحايا المحامي عبد الرحمن كارابولوت، فإن إطلاق سراح مرتكبي الهجوم الأول منحهم شعورا بالإفلات من العقاب.

وقال كارابولوت لقناة “آرتي تي في” التلفزيونية “إنه هجوم عنصري بالكامل.. القضاء والسلطة يتحملان نصيبهما من المسؤولية عما حدث”.

لكن السلطات سارعت إلى نفي الطابع العنصري للجريمة.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمام الصحافيين إن الجريمة سببها عداء مزمن بين عائلتين، معتبرا أنه من “الاستفزاز” اعتبار ما حدث جريمة عنصرية.

وأضاف “ليس هناك أي علاقة لهذا الهجوم بالمسألة التركية-الكردية. إن الربط بين هذين الأمرين يعادل في خطورته خطورة الهجوم”.

لكن “حزب الشعوب الديموقراطي” المؤيد للأكراد رفض تصريح الوزير، معتبرا أن ما شهدته قونية من جرائم راح ضحيتها مواطنون أكراد يندرج في إطار الهجمات التي تستهدف الأكراد والتي تزايدت وتيرتها في السنوات الأخيرة.

وهذا ثاني هجوم مميت يستهدف الأكراد في قونية خلال شهر.

وفي 21 يوليو الجاري قتل في قونية فلاح كردي على أيدي مهاجمين كانوا هددوه سابقا قائلين له “لا نريد أكرادا هنا”، حسب تصريحات لأقارب القتيل نقلتها وسائل إعلام محلية.

وكانت سلطات محافظة قونية نفت الطبيعة العنصرية لتلك الجريمة، مؤكدة أنها نتيجة مشادة اندلعت بسبب ماشية دخلت حقولا في قرية أخرى.

روابط ذات صلة

المبيعات العقارية في دبي تسجل أعلى قيمة منذ 5 سنوت بالرغم من كورونا

المبيعات العقارية في دبي تسجل أعلى قيمة منذ 5 سنوت بالرغم من كورونا
الرئيس التونسي: لن يكون هناك ديكتاتور

الرئيس التونسي: لن يكون هناك ديكتاتور
ابتداء من اليوم.. طائرات اليمنية تتزود بالوقود اضطراريا من مطار جيبوتي

ابتداء من اليوم.. طائرات اليمنية تتزود بالوقود اضطراريا من مطار جيبوتي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*