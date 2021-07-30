“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي المهد ووادي الفرع – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة ال ١ ظهرا تستمر حتى الساعة ٨ مساء .