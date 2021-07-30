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9766 جولة رقابية على المراكز التجارية بمنطقة عسير

9766 جولة رقابية على المراكز التجارية بمنطقة عسير

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9766 جولة رقابية على المراكز التجارية بمنطقة عسير

9766 جولة رقابية على المراكز التجارية بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1009068
المناطق - واس

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الأسبوعين الماضيين 9766 جولة رقابية, على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 19 منشأة مخالفة، ورصد 125 مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة.

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