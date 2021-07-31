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تعيين الحميداني رئيسًا للجنة الانضباط والأخلاق

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تعيين الحميداني رئيسًا للجنة الانضباط والأخلاق

تعيين الحميداني رئيسًا للجنة الانضباط والأخلاق
http://almnatiq.net/?p=1009078

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تولي بندر الحميداني منصب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

أعضاء لجنة الانضباط الجدد:

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد القدم السعودي عبر “الإنترنت” أن الحميداني تولى منصب رئيس اللجنة، بينما تولى عبدالعزيز الفضلي منصب نائب رئيس اللجنة، وكل من عبدالعزيز الرشود وثامر الحمود وعبدالرحمن المسند أعضاء في اللجنة”.

وكشف خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، أن تعيين بندر الحميداني رئيسًا للجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، جاء بموافقة وتأييد الأندية المشاركة في مسابقة دوري المحترفين.

وقال، إنّ الموافقة على تعيين على رئيس لجنة الانضباط والأخلاق الجديد تمَّت خلال اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في مايو الماضي، برؤساء الأندية.

وأضاف الدبل أنَّ رؤساء أندية الهلال والشباب والنصر وغيرها من الأندية على ترشيح القانوني بندر الحميداني رئيسًا للجنة الانضباط والأخلاق، ولم يعترض أحد وهو ما يؤكّد القناعة بالتغيير وأيضًا الأجواء الشفافة التي تعيشها الأندية مع اتحاد الكرة.

وأوضح أنَّه طرح الملاحظات العملية التي أسهمت في بطء قرارات اللجنة وتأثير ذلك على الأندية، وهو ما أيَّده ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، وأكَّد الدبل أنَّ الأندية تملك طلب قرار حل اللجنة بمبررات قانونية واعتماد البديل وفقا لنص النظام الأساسي التي تتضمن صلاحية أعضاء الجمعية العمومية في اعتماد رئيس وأعضاء لجنة الانضباط والأخلاق.

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