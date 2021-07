إصابة العشرات نتيجة تصادم قطارين في مدينة بوسطن الأمريكية (فيديو)

المناطق - وكالات

أفادت السلطات في مدينة بوسطن الأمريكية بإصابة أكثر من 23 شخصا، وإلحاق أضرار كبيرة، جراء تصادم قطارين في شارع الكومنولث بالمدينة.

وفي تغريدة لها على حسابها في “تويتر”، أوضحت إدارة الإطفاء في بوسطن أنه تم نقل 23 مصابا إلى المشافي و”لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات تهدد الحياة”.

من جهتها أوضحت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس أن الحادث العنيف وقع بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن من بين الجرحى أربعة سائقين على متن القطارين.

هذا وتعطلت الخدمة على الخط “ب”، الذي يمر عبر حرم جامعة “بوسطن”، لعدة ساعات، بينما كانت جهود الإنقاذ جارية، إذ ظل المحققون في مكان الحادث حتى وقت متأخر من الليل.

#BREAKING: Multiple people injured after two @MBTA Green line trains collided on Comm Ave near #BostonUniversity. @NBC10Boston pic.twitter.com/4SvR73VYCU

— Eli Rosenberg NBC10 Boston (@EliNBCBoston) July 30, 2021