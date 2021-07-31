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” المركز الوطني للأرصاد ” أمطار غزيرة على منطقة عسير

” المركز الوطني للأرصاد ” أمطار غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1009095
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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