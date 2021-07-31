احدث الأخبار

شبكة من الاتفاقيات هدفها تعزيز النظام الصحي في تجمع الرياض الصحي الأول
منطقة الرياض
 موت 2.5 مليار شجرة “الأمازون”.. كارثة تهدد كوكبنا
أبرز المواد
 ” المركز الوطني للأرصاد ” أمطار غزيرة على منطقة عسير
منطقة عسير
 إصابة العشرات نتيجة تصادم قطارين في مدينة بوسطن الأمريكية (فيديو)
أبرز المواد
 واشنطن تصادر سفينة نقلت مشتقات نفطية لكوريا الشمالية
أبرز المواد
 قرية بن عضوان التراثية تنظم مبادرة “عيدنا وطنّا” للأيتام وذوي الإعاقة في بللحمر
منطقة عسير
 تعيين الحميداني رئيسًا للجنة الانضباط والأخلاق
أبرز المواد
 المبيعات العقارية في دبي تسجل أعلى قيمة منذ 5 سنوت بالرغم من كورونا
الاقتصاد
 إنقاذ 9 فلبينيين علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية في مكة
منطقة مكة المكرمة
 9766 جولة رقابية على المراكز التجارية بمنطقة عسير
منطقة عسير
 غوغل تعزز خصوصية وأمن بيانات أجهزة أندرويد
أبرز المواد
 الصحة العالمية تتوقع تجاوز إصابات كورونا الـ200 مليون عالميا خلال الأسبوعين المقبلين
أبرز المواد
شبكة من الاتفاقيات هدفها تعزيز النظام الصحي في تجمع الرياض الصحي الأول

شبكة من الاتفاقيات هدفها تعزيز النظام الصحي في تجمع الرياض الصحي الأول

منطقة الرياض
موت 2.5 مليار شجرة “الأمازون”.. كارثة تهدد كوكبنا

موت 2.5 مليار شجرة “الأمازون”.. كارثة تهدد كوكبنا

أبرز المواد
” المركز الوطني للأرصاد ” أمطار غزيرة على منطقة عسير

” المركز الوطني للأرصاد ” أمطار غزيرة على منطقة عسير

منطقة عسير
إصابة العشرات نتيجة تصادم قطارين في مدينة بوسطن الأمريكية (فيديو)

إصابة العشرات نتيجة تصادم قطارين في مدينة بوسطن الأمريكية (فيديو)

أبرز المواد

شبكة من الاتفاقيات هدفها تعزيز النظام الصحي في تجمع الرياض الصحي الأول

شبكة من الاتفاقيات هدفها تعزيز النظام الصحي في تجمع الرياض الصحي الأول
http://almnatiq.net/?p=1009101
المناطق - الرياض

وقع تجمع الرياض الصحي الأول موخرا اتفاقيات تعاون متبادلة مع كلٍ من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وتجمع الرياض الصحي الثاني؛ لتنفيذ البرامج المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون و تبادل الخبرات بين الأطباء في مختلف المجالات واستكمال مهاراتهم وتعزيز التواصل المستمر بينهم بكافة المنشآت الطبية.

وأوضحت مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب والإبتعاث في تجمع الرياض الصحي الأول أ. فاطمة الشعيب بأن اتفاقيات التدريب هي إحدى ثمار الجهود المتواصلة التي يبذلها “التجمع الأول” لرفع مستوى الأداء المهني والطبي والإرتقاء به؛ مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمستفيدين، ولتحسين تجربة المريض، وتقديم التعليم والتدريب المستمر، ونقل المعرفة والمهارات في مجالات التعليم والممارسة السريرية والتدريب وأساليب العمل والتقنيات وتعزيز النظام الصحي والبحثي، والسعي المشترك على نقل المهارات والخبرات لدعم الخدمات الصحية في منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.

روابط ذات صلة

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة “جريليش”

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة “جريليش”
الإطاحة بأربعة مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الطررق وتصوير ذلك في الرياض

الإطاحة بأربعة مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الطررق وتصوير ذلك في الرياض
شرطة الرياض تطيح بـ (5) مقيمين سرقوا قواطع وكابلات من كبائن توزيع كهرباء

شرطة الرياض تطيح بـ (5) مقيمين سرقوا قواطع وكابلات من كبائن توزيع كهرباء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*