شبكة من الاتفاقيات هدفها تعزيز النظام الصحي في تجمع الرياض الصحي الأول

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وقع تجمع الرياض الصحي الأول موخرا اتفاقيات تعاون متبادلة مع كلٍ من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وتجمع الرياض الصحي الثاني؛ لتنفيذ البرامج المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون و تبادل الخبرات بين الأطباء في مختلف المجالات واستكمال مهاراتهم وتعزيز التواصل المستمر بينهم بكافة المنشآت الطبية.

وأوضحت مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب والإبتعاث في تجمع الرياض الصحي الأول أ. فاطمة الشعيب بأن اتفاقيات التدريب هي إحدى ثمار الجهود المتواصلة التي يبذلها “التجمع الأول” لرفع مستوى الأداء المهني والطبي والإرتقاء به؛ مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمستفيدين، ولتحسين تجربة المريض، وتقديم التعليم والتدريب المستمر، ونقل المعرفة والمهارات في مجالات التعليم والممارسة السريرية والتدريب وأساليب العمل والتقنيات وتعزيز النظام الصحي والبحثي، والسعي المشترك على نقل المهارات والخبرات لدعم الخدمات الصحية في منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.