باب التقديم مفتوح.. “تويتر” يطلق مسابقة جائزتها 3500 دولار

المناطق - الرياض

في ظل مساعيها لتطوير أدائها، لم تجد منصة “تويتر” سوى قراصنة الإنترنت “الهاكرز” لكي يعثروا على “تحيزات مفترضة” في خوارزمية قص الصور، بعدما واجه الموقع اتهامات بالعنصرية.

ولطالما اتهم “تويتر” بأن الخوارزميات الآلية لديه، تفضل الوجوه البيضاء على السوداء، وهذا ما دفعه إلى إجراء دراسة أدت إلى إنهاء المشكلة تقريبا على ما يقول، لكن يبدو أنها لا تزال موجودة، وفق موقع “فيرج” التقني.

وتقوم خوارزميات قص الصور على اقتطاع جزء منها حتى لا تشغل مساحة في الخط الزمني للمستخدمين، ولإظهار صور أكثر في التغريدات.

وفتح “تويتر” الباب أمام أي شخص يمكن أن يحل المشكلة، سواء كان من قراصنة الإنترنت أو الباحثين أو الهواة، في مسابقة سيمنح الفائزون فيها جوائز نقدية.

ويأمل موقع التدوين المصغر على الإنترنت بأن يؤدي منح القراصنة وغيرهم فرصة الوصول إلى خوازميات اقتصاص الصور، إلى العثور على الطرق التي تصبح بها الخوارزميات هذه ضارة، مثل قص الصورة بحيث تجعلها نمطية أو تمحوها من الأساس.

وعلى المشاركين في المسابقة أن يقدموا ملخصا للنتائج التي توصلوا إليها، بالإضافة إلى بيانات يمكن تشغيلها من خلال الخوارزميات ذاتها لإثبات وجود المشكلة.

وبعد ذلك، سيقوم “تويتر” بتعيين النقاط الأكثر ضررا ومدى تأثيرها على المغردين، ومن ثم معالجتها.

وسيحصل الفائز على جائزة تصل إلى 3500 دولار، وهناك جوائز أخرى بقيمة ألف دولار.

ويقول “تويتر” إن التقديم في المسابقة متاح للجميع حتى 6 أغسطس المقبل.

وفي العادة، يدفع “تويتر” مبلغ 2940 دولارا لأي شخص يكتشف خطأ محدودا مثل “إعادة التغريد والإعجاب”، وذلك ضمن برنامج اكتشاف الأخطاء البرمجية في موقعه.

أما اكتشاف خلل يؤدي إلى اختراق حساب ما في الموقع، فالمكافاة عليه تبلغ 7700 دولار.