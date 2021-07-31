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قبل لقاء مصر والبرازيل.. إنجازات إفريقية لا تنسى بالأولمبياد

قبل لقاء مصر والبرازيل.. إنجازات إفريقية لا تنسى بالأولمبياد

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قبل لقاء مصر والبرازيل.. إنجازات إفريقية لا تنسى بالأولمبياد

قبل لقاء مصر والبرازيل.. إنجازات إفريقية لا تنسى بالأولمبياد
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المناطق - الرياض

تتوجه أنظار المصريين إلى طوكيو، السبت، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع منتخب الفراعنة ونظيره البرازيلي، في دور الثمانية من منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

والمواجهة هي الثالثة بين المنتخبين في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعد الأولى في طوكيو أيضا عام 1964 التي انتهت بالتعادل 1-1، والثانية في نسخة لندن عام 2012 حيث خسرت مصر بنتيجة 2-3.

وفي إطار الاستعداد للألعاب الأولمبية الحالية، واجه الفراعنة “راقصي السامبا” وديا، وانتهى اللقاء بفوز المصريين بهدفين مقابل هدف.

ويرصد موقع “سكاي نيوز عربية” أبرز مباريات وإنجازات منتخبات إفريقيا بالأولمبياد، وهي:

نيجيريا والأرجنتين – أطلنطا 1996

بعد الفوز التاريخي على البرازيل في نصف نهائي أولمبياد 1996، تأهب المنتخب النيجيري لمواجهة نظيره الأرجنتيني بالمباراة النهائية، وسط آمال بحصد الذهبية الإفريقية الأولى في كرة القدم.

كانت نيجيريا تملك جيلا ذهبيا من اللاعبين، على رأسهم نوانكو كانو وجيجي أوكوشا، بينما كان يقود “راقصي التانجو” هرنان كرسبو هداف هذه النسخة برصيد 6 أهداف.

على ملعب “سانفورد” انطلقت أحداث المباراة النهائية، ولم يحتج منتخب الأرجنتين إلا 3 دقائق فقط ليحرز هدف التقدم، لكن في الدقيقة 28 أدرك منتخب “النسور” هدف التعادل.

في الشوط الثاني تقدمت الأرجنتين مرة أخرى، لكن نيجيريا تمكنت من تعديل النتيجة مجددا في الدقيقة 74.

وقبل ثوان من النهاية، أطلق مهاجم الزمالك المصري السابق، إيمانويل أمونيكي، رصاصة الرحمة على المنتخب اللاتيني بإحرازه هدفا قاتلا، هو الأشهر للمنتخبات الإفريقية بالأولمبياد، معلنا حصد الميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الأولى في تاريخ إفريقيا بمنافسات كرة القدم.

الكاميرون وإسبانيا – سيدني 2000

شهدت أولمبياد عام 2000 ذهبية كروية ثانية لإفريقيا، بعد فوز الكاميرون على إسبانيا في النهائي بواحدة من أبرز المباريات في هذا الحدث الرياضي العالمي.

وتمكن المنتخب الإسباني من إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

لكن في الشوط الثاني، نجحت الكاميرون في إحراز هدفين لتعدل النتيجة وتستعيد الأمل من جديد في تحقيق الذهب، بقيادة الثنائي الرهيب باتريك مبوما وصامويل إيتو.

مع استمرار التعادل في الوقت الإضافي، لجأ المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للكاميرون، لتحصد الميدالية الذهبية.

نيجيريا واليابان – ريو دي جانيرو 2016

حقق المنتخب النيجيري الميدالية البرونزية في النسخة الماضية من الأولمبياد، لكن تظل مباراة منتخب “النسور” أمام اليابان خلال مشوارهما واحدة من أبرز لقاءات الأولمبياد عبر تاريخها، حيث شهدت تسجيل 9 أهداف.

يشار إلى أن قرعة تلك النسخة أسفرت عن تواجد المنتخب النيجيري رفقة منتخبات اليابان والسويد وكولومبيا.

في الجولة الأولى من دور المجموعات، واجهت نيجيريا اليابان، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني، نجحت نيجيريا في إحراز هدفين آخرين، لكن اليابان قدمت أداء مميزا وسجلت هدفين هي الأخرى، لينتهي الماراثون الكروي بنتيجة 5-4 لصالح نيجيريا.

تصدرت نيجيريا المجموعة، لتواجه الدنمارك في ربع النهائي وتفوز عليها بثنائية نظيفة.

وفي مواجهات المربع الذهبي، أوقفت ألمانيا مسيرة المنتخب النيجيري بالفوز عليه بهدفين نظيفين، لكن في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية انتصرت نيجيريا على هندوراس 3-2.

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