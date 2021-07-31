احدث الأخبار

ضبط (12642) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أبرز المواد
 “الصحة”: تقديم 600 ألف جرعة لقاح كورونا في يومين
أبرز المواد
 كانت متوجهة إلى المملكة .. طائرة هندية تهبط اضطراريا بعد ساعة من إقلاعها
دولي
 أفغانستان.. 131 قتيلا من طالبان بهجمات في عدة أقاليم
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في منطقة الرياض
منطقة الرياض
 الجيش الأمريكي يكشف كيفية تنفيذ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة عمان
أبرز المواد
 مستوطنون يهود يتلفون المئات من شتلات الزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
أبرز المواد
 قبل لقاء مصر والبرازيل.. إنجازات إفريقية لا تنسى بالأولمبياد
أبرز المواد
 حرائق تركيا “من الفضاء”.. أقمار صناعية ترصد النار والدخان
أبرز المواد
 باب التقديم مفتوح.. “تويتر” يطلق مسابقة جائزتها 3500 دولار
أبرز المواد
 شبكة من الاتفاقيات هدفها تعزيز النظام الصحي في تجمع الرياض الصحي الأول
منطقة الرياض
 موت 2.5 مليار شجرة “الأمازون”.. كارثة تهدد كوكبنا
أبرز المواد
ضبط (12642) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط (12642) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أبرز المواد
“الصحة”: تقديم 600 ألف جرعة لقاح كورونا في يومين

“الصحة”: تقديم 600 ألف جرعة لقاح كورونا في يومين

أبرز المواد
كانت متوجهة إلى المملكة .. طائرة هندية تهبط اضطراريا بعد ساعة من إقلاعها

كانت متوجهة إلى المملكة .. طائرة هندية تهبط اضطراريا بعد ساعة من إقلاعها

دولي
أفغانستان.. 131 قتيلا من طالبان بهجمات في عدة أقاليم

أفغانستان.. 131 قتيلا من طالبان بهجمات في عدة أقاليم

أبرز المواد

الجيش الأمريكي يكشف كيفية تنفيذ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة عمان

الجيش الأمريكي يكشف كيفية تنفيذ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة عمان
http://almnatiq.net/?p=1009119
المناطق - وكالات

أعلن الجيش الأمريكي أن قوات بحرية أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقه طاقم ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، وجدت أدلة تشير إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وقال الجيش في بيان له أمس الجمعة إن القوات البحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة لمساعدة الطاقم وتمكنت من رؤية أدلة على وقوع هجوم.

وأضاف البيان أن النتائج الأولية “تشير بوضوح” إلى هجوم يشبه أسلوب الهجمات بطائرة بدون طيار.

وأوضح أن سفن البحرية الأمريكية رافقت ناقلة النفط التي صعد أفراد أمريكيون على متنها لتقديم المساعدة.

وكانت شركة “زودياك ماريتايم” التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أعلنت أمس أن ناقلة النفط “إم/تي ميرسر ستريت” التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.

وحملت إسرائيل إيران مسؤولية الهجوم على الناقلة، فيما لزمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحذر في التعليق. وقالت الخارجية الأمريكية: “نراقب الوضع عن كثب.. وننسق مع شركائنا الخارجيين من أجل الوقوف على الوقائع”.

روابط ذات صلة

ضبط (12642) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط (12642) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
“الصحة”: تقديم 600 ألف جرعة لقاح كورونا في يومين

“الصحة”: تقديم 600 ألف جرعة لقاح كورونا في يومين
كانت متوجهة إلى المملكة .. طائرة هندية تهبط اضطراريا بعد ساعة من إقلاعها

كانت متوجهة إلى المملكة .. طائرة هندية تهبط اضطراريا بعد ساعة من إقلاعها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*