رسوم باهظة مقارنة بالرجالية.. الأندية الرياضية النسائية سباق نحو الارتفاع !

المناطق- فلاج الشعيفاني

في جولة إعلامية سريعة على أسعار الأندية الرياضية النسائية في بعض مناطق ومحافظات المملكة، كشف واقع الأندية النسائية جودة وسعرا من خلال التواصل مع عدد من المشتركات أبدين فيه تذمرهن من الارتفاع المبالغ من الأندية النسائية يصل حد الاستغلال.

ويبدو أن الأندية النسائية في ركض مستمر نحو الحصول على أعلى عدد من المشتركات، بنشر الإعلانات هنا وهناك بين مشاهير السوشل ميديا مستغلين قلة الأندية النسائية وانعدامها في مراكز أخرى وحاجة السيدات للأندية الرياضية الباحثات عن الرشاقة والجسم المثالي.

هذه الارتفاعات والأرقام الفلكية التي تشير إليها رسوم العضوية خلال شهر واحد هي أضعاف الاشتراكات الرجالية ويظهر الفارق الكبير بين الجنسين.

حيث يعد استغلالا لحاجة السيدات للأندية دون اختلاف أو فروقات يمكن الحديث عنها من خلال الخدمة المقدمة داخل الاندية والتي تعتبر ضمن اطار محدد لأجهزة التمارين واللياقة والمسبح.

و من خلال جولة على اسعار الأندية على الاعلانات المرصودة او بالتواصل على الجوالات المتاحة عبر اندية تقع في مدينة الرياض والمجمعة والزلفي وبريدة.

جاءت الأرقام متفاوته تميل الى الارتفاع عن الاندية الرجالية بشكل كبير، وكانت اغلب رسوم الاستراك النسائية تناهز بدايتها 400 ريال الى 900 في الشهر الواحد وتصل احيانا الى اكثر من ذلك، اما الثلاث اشهر فكانت في بحر الألفي ريال.

في حين معدل رسوم الاشتراكات الرجالية بحدود 200 ريال شهريا ويصل اشتراك الستة اشهر الى 1100

ريال.

تفاوت الارقام يضع المشتركات وسط جحيم ارتفاع الاسعار والحاجة الى مراجعة معايير الاسعار، مع تحديد نوعية الخدمة المختلفة التي تقدمها الاندية النسائية وليست موجودة بالأندية الرجالية وتستحق كل هذا الارتفاع!

يُعرف فيها أسعار الخدمة بدقة حتى لاتتحول الاندية الرياضية النسائية الى ساحة منافسة من الأعلى رقما والخاسر فيها هو المستفيد.