إيطاليا ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراته الليبيتين

إيطاليا ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراته الليبيتين

أبرز المواد
٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

منطقة مكة المكرمة
أمطار رعدية على منطقة نجران

أمطار رعدية على منطقة نجران

منطقة نجران
جدة تستقطب مرتاديها بسياحة التسوق ومعالمها الحضارية

جدة تستقطب مرتاديها بسياحة التسوق ومعالمها الحضارية

أبرز المواد

إيطاليا ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراته الليبيتين

إيطاليا ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراته الليبيتين
http://almnatiq.net/?p=1009148
المناطق - ليبيا

رحبت إيطاليا اليوم بإعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي (سرت) و(مصراته) الليبيتين باعتباره “تطوراً مهما نحو إعادة توحيد البلاد” مجددة التزامها بدعم ليبيا على مسار استقرار وتعزيز المؤسسات.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في بيان نشر على موقع الوزارة “إن إيطاليا تتلقى بتأييد كبير نبأ إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراته كونه خطوة كان الشعب الليبي والمجتمع الدولي ينتظرها للمضي تجاه التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار”.
وأضاف دي مايو أن إيطاليا بصفتها الرئيس المشارك في (مؤتمر برلين) تقدر جهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) لتحقيق هذا الهدف المقرر أن يتبعه التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق بدءا بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة من ليبيا.

روابط ذات صلة

جدة تستقطب مرتاديها بسياحة التسوق ومعالمها الحضارية

جدة تستقطب مرتاديها بسياحة التسوق ومعالمها الحضارية
“الصحة”: تسجيل 1146 حالة إصابة جديدة بكورونا و 11 حالات وفيات

“الصحة”: تسجيل 1146 حالة إصابة جديدة بكورونا و 11 حالات وفيات
10 أيام على انتهاء مهلة استيراد الخضروات والفواكه الطازجة دون أذونات استيراد إلكترونية

10 أيام على انتهاء مهلة استيراد الخضروات والفواكه الطازجة دون أذونات استيراد إلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*