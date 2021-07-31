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أمطار غزيرة على منطقة جازان

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أمطار غزيرة على منطقة جازان

أمطار غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1009149
المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد على محافظات الداير بني مالك ، والحرث ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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