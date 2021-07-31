المناطق - نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ،و محافظات بدر الجنوب، وثار ، وحبونا ، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.