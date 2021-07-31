أمطار رعدية على منطقة نجران

أمطار رعدية على منطقة نجران

منطقة نجران
جدة تستقطب مرتاديها بسياحة التسوق ومعالمها الحضارية

جدة تستقطب مرتاديها بسياحة التسوق ومعالمها الحضارية

أبرز المواد
غداً .. أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية في الوجه

غداً .. أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية في الوجه

منطقة تبوك
“الصحة”: تسجيل 1146 حالة إصابة جديدة بكورونا و 11 حالات وفيات

“الصحة”: تسجيل 1146 حالة إصابة جديدة بكورونا و 11 حالات وفيات

أبرز المواد

أمطار رعدية على منطقة نجران

أمطار رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=1009152
المناطق - نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ،و محافظات بدر الجنوب، وثار ، وحبونا ، ويدمة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

روابط ذات صلة

رئيس المحكمة العليا يزور المرابطين بالحد الجنوبي

رئيس المحكمة العليا يزور المرابطين بالحد الجنوبي
أمير نجران يلتقي رئيس محكمة حبونا السابق

أمير نجران يلتقي رئيس محكمة حبونا السابق
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*