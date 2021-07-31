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غداً .. أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية في الوجه

غداً .. أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية في الوجه
http://almnatiq.net/?p=1009168
تبوك - علي العميري:

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يوم غد الاحد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوجه ، كما يتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .
كما يلتقي سموه المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة الوجه .

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