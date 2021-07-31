يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يوم غد الاحد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوجه ، كما يتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .
كما يلتقي سموه المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة الوجه .
غداً .. أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية في الوجه
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يوم غد الاحد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوجه ، كما يتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .
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