غداً .. أمير تبوك يدشن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية في الوجه

تبوك - علي العميري:

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يوم غد الاحد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوجه ، كما يتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .

كما يلتقي سموه المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة الوجه .