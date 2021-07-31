٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

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٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=1009169
المناطق - مكة المكرمة

قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بتقديم مجموعة من الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام .
وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي بأن الوكالة المساعدة تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام للموسم الثاني للعمرة من عام١٤٤٢هـ في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرات وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار ٢٤ ساعة.
وأفادت بأن الخدمات المتميزة تبداء بالترحيب بقاصدات بيت الله الحرام وتنظيم دخولهن ، وتقديم الخدمات لهن من توفير عبوات ماء زمزم ورفع مستوى التعقيم والنظافة بداخل المصليات والقضاء على كل ما يعيق حركتهن لتمكنهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وأكدت الدكتورة كاميليا بأن ذلك يتم تحت إشراف ومتابعه كوادر بشرية يبلغ عددهن (٢٤٨) موظفة و(٤٥٣) عاملة، كما يبلغ عدد الآلات للتعقيم والتطهير (٣٤) جهاز تعقيم ، وأدوات سقيا زمزم (٦٢) أسطوانة و(٢٤) عربة و(٣٥) حقيبة لتوزيع ماء زمزم على القاصدات.

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