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بدعم من مركز الملك سلمان .. مركز الجعدة الصحي بحجة اليمنية يقدم خدماته لـ 1677 مستفيدا

بدعم من مركز الملك سلمان .. مركز الجعدة الصحي بحجة اليمنية يقدم خدماته لـ 1677 مستفيدا

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بدعم من مركز الملك سلمان .. مركز الجعدة الصحي بحجة اليمنية يقدم خدماته لـ 1677 مستفيدا

بدعم من مركز الملك سلمان .. مركز الجعدة الصحي بحجة اليمنية يقدم خدماته لـ 1677 مستفيدا
http://almnatiq.net/?p=1009171
المناطق - الرياض

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1,677 مستفيدا خلال الفترة من 8 حتى 14 يوليو 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 489 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 271 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 116 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 291 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 331 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 87 مستفيدًا ، وعيادة التغذية العلاجية 92 مستفيدا.
كما استفاد من قسم المختبر 556 مستفيدًا، وقسم الأشعة 153 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 715 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوليد 3 حالات، وجرى نقل الدم لحالة واحدة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1,254 فردًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

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