2700 جولة في المنشآت التجارية في “الشرقية” خلال يومين

2700 جولة في المنشآت التجارية في “الشرقية” خلال يومين

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2700 جولة في المنشآت التجارية في “الشرقية” خلال يومين

2700 جولة في المنشآت التجارية في “الشرقية” خلال يومين
http://almnatiq.net/?p=1009172
الدمام- المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2757 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 10 منشآت مخالفة، وضبط 133 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة ” ممتثل ” في جميع مدن ومحافظات المنطقة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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